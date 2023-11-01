ISW: Антиєврейські протести в РФ – ознака слабкості контролю Кремля у регіонах

З огляду на події в Дагестані та реакції глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова свідчить про те, що російських чиновників, швидше за все, турбує послаблення контролю на периферії Росії.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Аналітики зазначають, що реакція глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення 29 жовтня в Республіці Дагестан свідчить про те, що російські чиновники можуть бути все більше стурбовані послабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії Російської Федерації.

Кадиров відреагував на заворушення в Дагестані, підтримавши звинувачення президента Росії Володимира Путіна в тому, що Захід організував таку ситуацію з метою дестабілізації Росії.

Пізніше Кадиров закликав чеченські сили безпеки негайно затримувати підбурювачів будь-яких потенційних заворушень в Чечні або "зробити три попереджувальні постріли в повітря, а після цього зробити четвертий постріл у лоб".

Експерти вказують на те, що реакція Кадирова на заворушення в Дагестані свідчить про те, що він, в першу чергу, стурбований збереженням непохитної підтримки Путіна і, по-друге, демонстрацією сили свого авторитарного правління в Чечні, погрожуючи жорстокою відповіддю на потенційні майбутні заворушення.

Ключові висновки ISW за 31 жовтня