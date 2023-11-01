ISW: Антиєврейські протести в РФ – ознака слабкості контролю Кремля у регіонах
З огляду на події в Дагестані та реакції глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова свідчить про те, що російських чиновників, швидше за все, турбує послаблення контролю на периферії Росії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Аналітики зазначають, що реакція глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення 29 жовтня в Республіці Дагестан свідчить про те, що російські чиновники можуть бути все більше стурбовані послабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії Російської Федерації.
Кадиров відреагував на заворушення в Дагестані, підтримавши звинувачення президента Росії Володимира Путіна в тому, що Захід організував таку ситуацію з метою дестабілізації Росії.
Пізніше Кадиров закликав чеченські сили безпеки негайно затримувати підбурювачів будь-яких потенційних заворушень в Чечні або "зробити три попереджувальні постріли в повітря, а після цього зробити четвертий постріл у лоб".
Експерти вказують на те, що реакція Кадирова на заворушення в Дагестані свідчить про те, що він, в першу чергу, стурбований збереженням непохитної підтримки Путіна і, по-друге, демонстрацією сили свого авторитарного правління в Чечні, погрожуючи жорстокою відповіддю на потенційні майбутні заворушення.
Ключові висновки ISW за 31 жовтня
- Реакція глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення 29 жовтня в Республіці Дагестан свідчить про те, що російських чиновників усе більше турбує послаблення авторитарного контролю в регіонах Російської Федерації.
- Українські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом та на заході Запорізької області 31 жовтня.
- Російські війська 31 жовтня завдали низку ракетних ударів та ударів з безпілотників по території України.
- Російська влада затримала двох підозрюваних у вбивстві української родини в окупованій Донецькій області.
- Російські війська продовжували наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Крем'янка, поблизу Бахмута, під Авдіївкою, на захід і південний захід від Донецька, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області і просунулися вперед поблизу Авдіївки.
- Колишні бійці "групи Вагнера" продовжують передислоковуватися в Україну у складі інших російських формувань.
- Російські окупаційні чиновники продовжують зусилля з викорінення української мови та культури в окупованій Україні.