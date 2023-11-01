Курс валют НБУ на 1 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 1 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 31 жовтня знизився до рівня 36.28 за 1 долар.

Євро подешевшав на 2 коп. до 38.55 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 2 коп. до 3.89 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 4 коп. до 44.11 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 20 коп. до 40.10 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 8.68 за 1 польський злотий.