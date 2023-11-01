Курс валют НБУ на 1 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 1 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 31 жовтня знизився до рівня 36.28 за 1 долар.
Євро подешевшав на 2 коп. до 38.55 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 2 коп. до 3.89 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 4 коп. до 44.11 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 20 коп. до 40.10 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 8.68 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.281 200
|EUR
|Євро
|38.545 100
|RUB
|Рубль
|0.388 990
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.114 300
|CHF
|Швейцарський франк
|40.098 600
|PLN
|Польський злотий
|8.681 200