У нардепа Дубінського знову проводять обшуки – ЗМІ
Вранці 1 листопада правоохоронці проводять низку обшуків у народного депутата Олександра Дубінського. Про це розповів співрозмовник в правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.
Перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.
За словами джерела видання, йдеться про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата.
Нагадаємо, 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Нардеп назвав дії силовиків "політичним переслідуванням".
У мережу злили документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Напдеп у своєму акаунті в соцмережі написав пост, у якому заявив, що супроводжував батька на лікування за кордон. Згідно з листом МОЗ, Дубінський мав повернутися до 10 липня.
Водночас в кінці липня з'явилася інформація, що дівчина народного обранця засвітила його перебування в Барселоні в сторіз Instagram.
9 серпня генеральний прокурор повідомив Дубінському про підозру в службовому підробленні для виїзду за кордон.
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета.