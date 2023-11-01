У нардепа Дубінського знову проводять обшуки – ЗМІ

Вранці 1 листопада правоохоронці проводять низку обшуків у народного депутата Олександра Дубінського. ﻿﻿Про це розповів співрозмовник в правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.

Перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.

За словами джерела видання, йдеться про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата.

Нагадаємо, 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Нардеп назвав дії силовиків "політичним переслідуванням".

У мережу злили документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Напдеп у своєму акаунті в соцмережі написав пост, у якому заявив, що супроводжував батька на лікування за кордон. Згідно з листом МОЗ, Дубінський мав повернутися до 10 липня.

Водночас в кінці липня з'явилася інформація, що дівчина народного обранця засвітила його перебування в Барселоні в сторіз Instagram.

9 серпня генеральний прокурор повідомив Дубінському про підозру в службовому підробленні для виїзду за кордон.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета.