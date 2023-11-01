ППО вночі збила 18 "Шахедів" та одну ракету – Повітряні сили

Уночі 1 листопада росіяни атакували Україну безпілотниками типу Shahed та ракету Х-59. Сили ППО збили 18 ворожих дронів та ракету.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що росіяни завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах.

Ракету Х-59 та частину "Шахедів" запустили з Курської області РФ, решту ударних безпілотників – з Приморсько-Ахтарська, РФ.

"Загалом збито 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59" , – йдеться в повідомленні.

Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, зазначили в командуванні.