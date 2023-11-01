Сили оборони за добу ліквідували майже 700 військових РФ – Генштаб
За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 680 військових РФ, а також знищили 12 танків, 23 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 28 дронів оперативно-тактичного рівня та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 301 490 (+680) осіб,
- танків − 5 223 (+12) од,
- бойових броньованих машин − 9 834 (+30) од,
- артилерійських систем − 7 250 (+23) од,
- РСЗВ − 846 (+2) од,
- засобів ППО − 563 (+1) од,
- літаків − 321 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 468 (+28) од,
- крилатих ракет − 1 547 (+1),
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 624 (+34) од,
- спеціальної техніки − 1 019 (+3) од.