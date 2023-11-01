ЄС запевнив Україну, що не змінить умови "транспортного безвізу"

Директорат Єврокомісії з питань мобільності (DG MOVE) на переговорах із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури запевнив, що Угода про лібералізацію перевезень між Україною та Євросоюзом (ЄС) діятиме до липня 2024 року. Про це заявив заступник міністра Сергій Деркач, повідомляє Європейська правда.

"Провели переговори з керівництвом Директорату Єврокомісії з питань мобільності (DG MOVE). Основна тема – взаємодія щодо погроз польських перевізників перекрити кордон (між Україною та Польщею – ред.) і забезпечення стабільної роботи пунктів пропуску. Маємо запевнення від європейських колег, що вимоги перевізників не призведуть до змін Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС" , – повідомив Деркач.

За його словами, "транспортний безвіз" діятиме як мав би – до липня 2024 року.

Заступник міністра повідомив, що на зустрічі з представниками DG MOVE він представив позицію щодо вимог польських перевізників, наголосивши на тому, що Україна розраховує на підтримку Євросоюзу в питанні забезпечення повноцінної роботи кордону.

"Визначили конкретні кроки, як DG MOVE може сприяти вирішенню ситуації" , – зазначив Деркач.

Україна не обирала варіант перенесення всієї логістики на сушу. Такі умови виникли через російське вторгнення і морську блокаду, зазначив заступник міністра.

"У таких умовах ми повинні забезпечити нормальне функціонування "Шляхів солідарності" і підтримку нашої економіки. Без будь-яких блокад" , – уточнив Деркач.

Як повідомлялося, Мінвідновлення отримало повідомлення про підготовку блокади пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та ініціювало зустріч з офіційними представниками Польщі та Єврокомісії (ЄК) для забезпечення стабільної роботи кордону.

Польські перевізники пригрозили з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Раніше перевізники в Польщі обмежувались блокуванням одного пункту пропуску, а тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

Польські перевізники вимагають: повернути українським перевізникам дозволи; посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ; неможливості реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС; окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС; окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур; отримати доступ до системи "Шлях".