ХАМАС заявив, що деяких поранених та іноземців евакуюють із Гази

Палестинське угруповання ХАМАС заявило, що деякі іноземці та поранені палестинці можуть евакуюватися з Сектора Гази до Єгипту, повідомляє Українська правда.

Як заявляє міністерство внутрішніх справ Гази, близько 81 пораненого палестинця виїдуть через прикордонний перехід Рафах для лікування в єгипетських лікарнях.

Крім того, деякі іноземці та особи з подвійним громадянством, як очікується, також зможуть потрапити до Єгипту. Зокрема, до списку увійшли працівники Міжнародного комітету Червоного Хреста, громадяни Австралії, Австрії, Йорданії та Індонезії.