Окупанти обстріляли майже 120 населених пунктів, це найбільше за рік – МВС

У ніч на 1 листопада російські війська атакували населені пункти в Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. ﻿﻿ Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Українська правда.

"Упродовж доби ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 регіонах. З початку року це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під удар. Вночі окупанти завдали масованих обстрілів по території України, є загиблі та поранені" , – повідомив міністр.

Полтавська область: близько опівночі російські військові атакували нафтопереробний завод у Кременчуці. Упродовж кількох годин майже 100 рятувальників гасили вогонь. Використовували робот для пожежогасіння. Минулося без жертв.

Харківська область: ввечері окупанти обстріляли Куп’янський район. У селі Петропавлівка одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

За даними ДСНС, у вівторок ввечері ворог атакував територію Ізюмського району, у результаті чого пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Люди не постраждали.

Донецька область: внаслідок обстрілу селища Південне загинула одна людина.

Дніпропетровська область: окупанти тричі з артилерії атакували Нікопольський район. Під удар потрапило місто Нікополь, села Іллінка та Мар’ївка.

Херсонська область: ворог обстрілював регіон упродовж всієї ночі. Ввечері окупанти завдали удару по селу Чарівне у Бериславському районі та місту Берислав. Постраждали дві людини. Під обстріл потрапило село Чайкине Херсонського району, одна людина загинула. Після опівночі російські військові знову обстріляли Бериславський район. Також завдали 8 авіаударів по селах Кринки та Львове.

Миколаївська область: опівночі окупанти з артилерії обстріляли Очаків. Пошкоджено два приватні будинки.