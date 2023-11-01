У Пентагоні прокоментували наступ російських військ під Авдіївкою

Російські війська проводять в Україні, зокрема в районі Авдіївки, "наступальні операції з обмеженим ефектом". Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, українські воїни домагаються "певних додаткових успіхів та прогресу" на полі бою.

"Ми бачимо, як у деяких місцях росіяни намагаються провести наступальні операції з обмеженим ефектом. Намагаються просунутися вперед у деяких областях" , - сказав Райдер.

Він зазначив, що США зосереджені на подальшому наданні допомоги Україні як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Райдер також додав, що союзники продовжують навчати українських військових у Німеччині.