Республіканці висунули Байдену умови для продовження підтримки України

У Республіканській партії висунули вимоги до адміністрації президента США Джо Байдена для подальшої підтримки України. З відповідною заявою виступив конгресмен від штату Каліфорнія Майк Гарсіа, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Байден і президент Володимир Зеленський повинні надати Конгресу США "стратегію перемоги" з точними оцінками, кінцевою метою та критеріями завершення війни.

Він зазначив, що вибіркове розкриття інформації та додаткові запити на допомогу Україні по $12 млрд на місяць без чіткого визначення "вартості виконання стратегії перемоги" є неприйнятними.

Конгресмен заявив, що Байден і голова Пентагону Ллойд Остін мають чітко інформувати американців про перебіг війни, включно з деталями прогресу України, причинами патової ситуації на фронті, а також оновленням інформації про наступ Сил оборони.

Також, за вимогами республіканців, Байден та Остін повинні пояснити необхідність подальшої допомоги — це містить роз'яснення, яка зброя відправляється та як вона допоможе виграти війну.

Партія хоче, щоб Білий дім надав список озброєнь, які можуть змінити патову ситуацію на фронті, але ще не були надані Україні.

Законодавець хоче, щоб Байден пояснив, що станеться, якщо допомога США припиниться і чи відмовляться від підтримки партнери по Європейському Союзу та НАТО.

Від Казначейства та Мінфіну США вимагають звіту перед Конгресом про рівень виконання санкцій проти Росії. Крім цього, Гарсіа наполягає на повномасштабній санкційній політиці проти РФ з боку США та НАТО, яка містить всі види нафти, зерно та рідкісноземельні мінерали.

Окремим пунктом конгресмен назвав Крим і запитав, чи співпадають інтереси США та України щодо окупованого півострова.

"Чи вважають США реалістичним бажання України повернути Крим? Для цього обговорення було вкрай засекреченим майданчиком" , – зазначив він.

Від Байдена та Зеленського хочуть продовження повної звітності про системи озброєнь, які були відправлені в Україну. Білий дім закликають надати докази, що влада не ставить під загрозу програми озброєнь американської армії, а також допомогу Тайваню та Ізраїлю.