Ізраїль заявив про ураження 11 тисяч об’єктів ХАМАСу в Газі

Ізраїльські війська від 7 жовтня уразили понад 11 тисяч об’єктів у секторі Гази, які належать бойовикам ХАМАС та іншим терористичним угрупованням. Про це заявила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що вночі сили Ізраїлю завдали удару по будівлі в Джабалії, де перебували бойовики ХАМАС. Багатоповерхова будівля була "розташована поблизу школи, медичного центру та державних установ".

Підконтрольне ХАМАС Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що внаслідок удару в Джабалії загинуло 50 осіб, ще 150 дістали поранення.

Військово-повітряні сили Ізраїлю також завдали ударів по командних центрах ХАМАС та інших терористичних осередках. Крім того, було ліквідовано автомобіль з протитанковими ракетами, що прямував у бік підрозділів бойовиків, що діяли у секторі.

За даними ЗМІ, сьогодні може відкритися пропускний пункт "Рафах" між Газою і Єгиптом.