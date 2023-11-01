Із Гази почали евакуацію іноземців, поки без українців – дипломат

Евакуаційні процеси з Сектора Гази розпочалися. Про це розповів посол України в Єгипті Микола Нагорний, повідомляє Радіо Свобода.

Він каже, що наразі близько 500 людей отримали дозвіл на виїзд з Сектору Гази. Проте поки це не стосується українських громадян.

"Близько 500 людей отримали дозволи. Принцип більш-менш схожий, що країни йдуть за алфавітом. Але поки це не наші громадяни" , – каже Нагорний.

За даними посла України в Єгипті, зросла кількість українців, які потребують евакуації з Сектору Гази. Зараз у списку, який є у посольства, 358 людей.

"У нас незначним чином виросла кількість людей, які бажають евакуюватися. Станом на сьогодні це вже 358 осіб. Відпрацьовано практично алгоритм як це все буде здійснюватися. У разі, якщо це все, розпочнеться евакуація. Як я казав, списки передані єгипетській та ізраїльській стороні на погодження" , – каже Нагорний.

За даними посольства України в Єгипті, на території Смуги Гази є українці в лікарнях, які поранені або хворі. Їхній евакуації в разі надання дозволу має сприяти Міжнародний рух Червоного Півмісяця в Єгипті, каже посол:

"Встановили контакти з Єгипетським Червоним Півмісяцем. Тобто єгипетська сторона буде у випадку, коли буде дозволено евакуацію, готова надати сприяння у вивезені цих людей на територію Єгипту".

За інформацією з єгипетської сторони, каже посол, із палестинського боку є приблизно біля 7 тисяч іноземців, які бажають залишити Сектор Гази. Це громадяни як США, Росії, Туреччини, Молдови, України, Казахстану та інших країн.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що угруповання "Хамас" оголосило про дозвіл громадянам деяких країн залишити Сектор Гази.

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