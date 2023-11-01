У МЗС Польщі закликали зупинити бойові дії в Газі
Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау закликав Ізраїль та ХАМАС негайно зупинити бойові дії, щоб цивільні могли безпечно залишити сектор Гази, повідомляє Європейська правда.
Про це Рау заявив у середу у своєму акаунті в Twitter.
"Обидві сторони конфлікту в Газі повинні негайно припинити бойові дії і дозволити цивільному населенню безпечно покинути Сектор Гази", – зазначив Рау.
Він додав, що співробітники дипломатичної та консульської служби Польщі і штаб-квартири МЗС докладають усіх зусиль, щоб допомогти полякам, які опинилися в пастці, виїхати із зони бойових дій.