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У МЗС Польщі закликали зупинити бойові дії в Газі

У МЗС Польщі закликали зупинити бойові дії в Газі
Фото: Facebook

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау закликав Ізраїль та ХАМАС негайно зупинити бойові дії, щоб цивільні могли безпечно залишити сектор Гази, повідомляє Європейська правда.

Про це Рау заявив у середу у своєму акаунті в Twitter.

"Обидві сторони конфлікту в Газі повинні негайно припинити бойові дії і дозволити цивільному населенню безпечно покинути Сектор Гази", – зазначив Рау.

Він додав, що співробітники дипломатичної та консульської служби Польщі і штаб-квартири МЗС докладають усіх зусиль, щоб допомогти полякам, які опинилися в пастці, виїхати із зони бойових дій.

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