На Одещині ЗСУ збили дві ракети – Повітряні сили
Українські військові знищили дві ракети Х-59 над Чорним морем, які запустили на Одещину.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"01 листопада 2023 року зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування ''Південь'' над морем було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі сили ППО знищили 18 безпілотників Shahed та одну ракету Х-59.