Викрадення авто стало вдвічі менше, ніж до війни - "Опендатабот"

Кількість викрадень авто в Україні падає, у 2023 році автокрадіжок в Україні зафіксовано вдвічі менше, ніж у 2021 році.﻿ Про це свідчать дані платформи відкритих даних "Опендатабот", повідомляє Економічна правда.

Так, у 2023 році, в середньому, в Україні відкривають 130 проваджень про викрадення авто на місяць. Для порівняння, у 2021 році цей показник склав 240 проваджень на місяць.

Цікаво, що кількість проваджень щодо викрадень авто (стаття 289 ККУ) падає з 2017 року — приблизно на чверть за рік.

Єдиний виняток, який стався з початку війни, був зафіксований на початку 2022, коли відбувся сплеск крадіжок авто - 460 випадків на місяць. На цей рік припав сплеск автокрадіжок: +45% до 2021 року. Але вже у другому півріччі 2022 року кількість автокрадіжок повернулася до середніх показників до початку повномасштабного вторгнення.

За 9 місяців поточного року загалом зареєстровано 1191 провадження щодо незаконного заволодіння транспортним засобом за статтею 289 ККУ. Це майже вдвічі менше порівняно з відповідним періодом 2021 року.

Водночас до суду у 2023 році потрапило лише 55% справ.

Проте кількість проваджень, які доходять до суду, зростає рік до року. Загалом частка таких справ підвищилася майже удвічі: з 25,5% у 2017 році до 54% у 2021 році.

Єдиним виключенням також став перший рік повномасштабного вторгнення — у 2022 році цей показник впав до 19%. Проте, вже за перші 9 місяців 2023 року до суду дійшло 55% проваджень — це 651 справа з 1191, а у 787 справах (66%) було вручено підозри.