Close button

Українці вважають найбільшими проблемами війну та корупцію – опитування

Українці вважають найбільшими проблемами війну та корупцію – опитування
Фото: Курс України

Найбільшою проблемою України та українців є війна, за нею йдуть корупція та низькі зарплати і пенсії, з’ясували соціологи.﻿﻿ Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 30 вересня − 13 жовтня, повідомляє Українська правда.

"Війна, безумовно, є найбільшою проблемою України та українців. Проте якщо запитувати, які проблеми поза війною найбільше турбують українців, то серед зазначеного переліку 63% говорять про корупцію. Друга топпроблема – низькі зарплати та пенсії. Інші важливі проблеми: високі комунальні тарифи, демографічні ризики та безробіття", – зазначають соціологи.

Повідомляється, що у всіх регіонах найбільше респондентів говорять про корупцію та низькі зарплати/пенсії.

54% опитаних переконані, що боротися з корупцією насамперед мають нові антикорупційні органи, створені після 2014 року. Водночас досить багато респондентів також говорять про президента/Офіс президента (43%) і умовно "старі" правоохоронні органи, як-от поліція, СБУ, прокуратура.

Проактивної діяльності від нової антикорупційної інфраструктури очікують мешканці усіх регіонів.

Дослідження тривало з 30 вересня до 13 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2 007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% для показників, близьких до 10%, 1,1% для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи переконані, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Новини

Популярні теми форуму

analytics