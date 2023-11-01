Україна надала допомогу енергетичній системі Польщі – міністерство
31 жовтня Україна надала аварійну допомогу оператору системи передачі Польщі. Про це заявили у Міністерстві енергетики, повідомляє ЛігаБізнес.
"Учора з 11:00 до 14:00 Україна надавала аварійну допомогу оператору системи передачі Польщі. Її сумарна величина склала 690 МВт-год", – йдеться у повідомленні.
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 69,00 МВт-год. Експорт до Словаччини та Молдови – 2222 МВт-год.
Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів.
Водночас учора у короткотерміновий ремонт – у межах однієї доби – вийшло два енергоблоки.