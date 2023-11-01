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Україна надала допомогу енергетичній системі Польщі – міністерство

Україна надала допомогу енергетичній системі Польщі – міністерство
Фото: Рixabay

31 жовтня Україна надала аварійну допомогу оператору системи передачі Польщі. Про це заявили у Міністерстві енергетики, повідомляє ЛігаБізнес.

"Учора з 11:00 до 14:00 Україна надавала аварійну допомогу оператору системи передачі Польщі. Її сумарна величина склала 690 МВт-год", – йдеться у повідомленні.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 69,00 МВт-год. Експорт до Словаччини та Молдови – 2222 МВт-год.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Водночас учора у короткотерміновий ремонт – у межах однієї доби – вийшло два енергоблоки.

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