Ринок нових авто продовжує зростати: топ моделей жовтня

За рік ринок нових авто зріс на 83% – у жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тисяч нових легкових авто. У порівнянні з вереснем, нових автомобілів стало більше на 0,7%.

Про це повідомляє﻿ профільна асоціація "Укравтопром".

Найбільшим попитом у минулому місяці користувались автомобілі Toyota, яких було зареєстровано 929 одиниці. У порівнянні з минулим роком кількість нових "Тойот" в Україні збільшилась на 40%.

Другими за популярністю були авто Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли утричі – до 574 одиниць.

На третій позиції в рейтингу Skoda – 477 авто (зростання на 46%).

Четвертий результат у BMW – 461 авто (+255%).

Замикає лідерську п’ятірку Renault – 432 авто (+60%).

Також до десятки марок жовтня 2023 року увійшли такі марки:

Nissan - 309 од.;

Huyndai - 240 од.;

Mercedes-Benz - 224 од.;

Mazda - 220 од.;

Peugeot - 200 од.

Титул бестселера місяця на ринку нових авто дістався автомобілю Renault Duster – 387 реєстрацій.

Всього з січня по жовтень 2023 року українці придбали і поставили на облік 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.