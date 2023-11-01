В "Укренерго" спростовували інформацію про "аварійну допомогу" енергосистемі Польщі

Польський оператор системи розподілу PSE викупив надлишки електроенергії, які виробили українські електростанції з відновлюваних джерел. Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Увага! Вчора Україна не надавала аварійну допомогу Польщі, повідомлення про це не відповідають дійсності. Польський оператор енергосистеми PSE, на запит "Укренерго", надав аварійну допомогу шляхом термінової купівлі надлишків української електроенергії" , - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" пояснили, що вчора у денні години був зафіксований профіцит електроенергії, причиною якого стала активна робота електростанцій на ВДЕ в сонячний та вітряний день. Щоб підтримати баланс між виробництвом електрики та споживанням, Укренерго звернулося до PSE із запитом на термінову закупку надлишків обсягом 690 МВт-год.

Повідомляється також, що у середу імпорт електроенергії запланований у вечірні години з Молдови та Польщі загальним обсягом 2 456 МВт-год. Експорт здійснюється у денні та нічні години до Молдови загальним обсягом 1 120 МВт-год.