NYT: Американські спецпризначенці допомагають Ізраїлю знайти заручників

Представник Міністерства оборони США заявив, що американські командос в Ізраїлі допомагають знайти понад 200 заручників, які були схоплені під час нападу ХАМАС 7 жовтня.﻿ Про це повідомляє The New York Times, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Помічник міністра оборони та головний представник Пентагону з політики спеціальних операцій Крістофер П. Майєр заявив на конференції у Вашингтоні, що Штати "активно допомагають ізраїльтянам зробити низку речей".

За його словами, головним завданням було допомогти Ізраїлю ідентифікувати заручників, зокрема американських громадян.

При цьому Майєр відмовився уточнити, скільки сил спеціальних операцій США зараз перебуває в Ізраїлі.

При цьому інші офіційні особи США кажуть, що за останні тижні Пентагон направив кілька десятків командос на додаток до невеликої групи, яка перебувала в Ізраїлі 7 жовтня для проведення запланованих навчань.

Американські чиновники на умовах анонімності розповіли журналістам, що командос приєднаються до ФБР, Держдепартаменту та інших фахівців уряду США зі звільнення заручників у їхніх обговореннях з ізраїльськими колегами.

Командос США не бере участі в боях

Як наголосив Майєр, американському спецназу не доручено жодних бойових місій в Ізраїлі, але Вашингтон обговорює Тель-Авівом "майбутню дуже складну боротьбу" в Секторі Газа.

У розмовах зі своїм ізраїльським колегою міністр оборони Ллойд Дж. Остін II заявляв про необхідність ретельного розгляду того, як ізраїльські сили проводять наземне вторгнення до Гази, де бойовики ХАМАС підтримують складну мережу тунелів під густонаселеними районами.

"Ми працюватимемо з ними якнайбільше, щоб консультувати їх з цих видів діяльності" , - сказав Майєр.

Перекидання спецназу країн Заходу ближче до Ізраїлю.

Також у публікації йдеться, що кілька західних країн таємно перекинули невеликі групи свого спецназу ближче до Ізраїлю, щоб допомогти у будь-якій потенційній рятувальній операції. А також щоб бути поблизу для допомоги у будь-якій великомасштабній евакуації своїх громадян з Ізраїлю чи Лівану.

За словами Майєра, сили спеціальних операцій США в регіоні також готові "допомогти нашим громадянам залишити місця та забезпечити безпеку наших посольств".

Вашингтон не планує відправляти війська до Ізраїлю

Перед цим у США заявляли, що направили військових радників для допомоги Ізраїлю в операції проти угрупування ХАМАС, пише Times of Israel.

Коментар представника Пентагону Майєра щодо американського командос пролунав наступного дня після того, як Ізраїль звільнив одного зі своїх солдатів, який утримували бойовики ХАМАС у Секторі Газа.

Також зазначається, що віце-президент США Камала Харріс заявила в інтерв'ю, яке вийшло в неділю, що Вашингтон не відправлятиме війська до Ізраїлю або Сектору Газа на тлі внутрішніх побоювань, що Штати можуть бути втягнуті в ще один дорогий конфлікт на Близькому Сході.

Нагадаємо, перед цим у пресі з'явилося повідомлення про те, що США та Ізраїль почали обговорювати майбутнє Сектору Газа. Як писало Bloomberg із посиланням на джерела, не виключається, що туди можуть запровадити іноземні війська, якщо ЦАХАЛ вдасться витіснити ХАМАС.