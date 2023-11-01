У Швейцарії продовжили статус захисту для біженців з України

Уряд Швейцарії вирішив не скасовувати статус захисту для українців, які втекли від війни, до 4 березня 2025 року. Про це йдеться в повідомленні швейцарського уряду 1 листопада, повідомляє Європейська правда.

"Тривала стабілізація ситуації в Україні не передбачається. Таким чином, статус захисту S для тих, хто шукає захисту з України, не буде скасовано раніше 4 березня 2025 року", – йдеться у заяві.

Уряд Швейцарії також встановив ціль щодо інтеграції у ринок праці, маючи на меті працевлаштувати 40% людей зі статусом захисту S, здатних працювати до кінця наступного року.

Станом на кінець жовтня 2023 року активний S-статус у Швейцарії мали близько 66 тисяч українців.

Статус захисту S буде дійсним, доки його не скасує уряд. Передумовою для скасування є стійка стабілізація ситуації в Україні.