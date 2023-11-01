КНДР передала РФ мільйон артснарядів – розвідка Південної Кореї
Північна Корея передала до Росії понад мільйон артилерійських снарядів. Про це повідомили на закритому брифінгу для парламентаріїв розвідслужби Південної Кореї, повідомляє Ліга.net.
Як повідомив журналістам присутній на брифінгу Ю Сан Бом, член парламентського комітету з розвідки, Національна розвідувальна служба вважає, що Північна Корея вже передала РФ понад 1 млн артилерійських снарядів, які Росія має намір використати в Україні. З серпня було здійснено близько 10 постачань зброї з Північної Кореї до Росії.
Переданої кількості снарядів армії Росії вистачить приблизно на два місяці обстрілів, вважають військові.
За даними розвідки, Північна Корея також направила до Росії радників з використання боєприпасів.
Наприкінці липня 2023 року до Пхеньяна їздив голова військового відомства Росії Сергій Шойгу. Він зустрівся з місцевим колегою Кан Сун Намом та диктатором Кім Чен Ином.
Після цього Держдеп США повідомив, що Росія має намір укласти угоду з режимом Кім Чен Ина про імпорт північнокорейської зброї. США намагаються санкціями зірвати постачання зброї з КНДР до Росії.