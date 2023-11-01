У Секторі Гази заявили про майже 9 тисяч загиблих

Підконтрольне ХАМАСу міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що понад 8,7 тисячі палестинців загинули внаслідок бойових дій, що розпочалися після нападу бойовиків цього угруповання на Ізраїль 7 жовтня, повідомляє Укрінформ.

За даними МОЗ Гази, з 7 жовтня було вбито 8796 палестинців, зокрема 3648 дітей.

Видання зазначає, що дані міністерства, яким керує ХАМАС, не були незалежно перевірені.

Вважається, що 1,4 мільйона людей у Газі залишили свої домівки. КПП "Рафах" на кордоні Гази та Єгипту був відкритий сьогодні вперше з 7 жовтня, очікується, що до 500 іноземних громадян і 81 важкопоранений можуть залишити сектор Гази.