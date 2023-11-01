Сирський про наступ на Куп'янськ: РФ не має стратегічних успіхів

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські загарбники поставили за мету знову захопити Куп’янськ на Харківщині, повідомляє Українська правда.

"Стратегічних успіхів на Куп‘янському напрямку ворог не має. Мета росіян зрозуміла - вони хочуть знову окупувати місто" , – заявив командувач.

За його словами, Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам та зривають їхні спроби просуватися вперед.

За даними Генштабу ЗСУ, останню добу в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області, де українські захисники відбили понад 10 атак противника.