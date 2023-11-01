ДБР та СБУ викрила схему ухилення від мобілізації: причетні посадовців 9 військкоматів

Працівники ДБР та СБУ викрили й заблокували масштабну схему ухилення від мобілізації, до якої були залучені посадовці 9 військкоматів переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших областей, повідомляє Українська правда.

За даними слідства, організував оборудку колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв’язки.

Під його контролем інші учасники злочинної організації вносили завідомо неправдиві дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я.

До "пакету" документів входили підроблені довідки ВЛК, оформлені без проходження військовозобов'язаними встановленої процедури. Учасники угруповання надавали "клієнтам" поради, вказівки щодо місць, порядку та способу перетину державного кордону.

Більшість документів оформлялася через один із районних ТЦК та СП Київської області, але до схеми було залучено представників ще щонайменше з 7 київських районних військкоматів та одного на Закарпатті.

За наявною інформацією, фігуранти допомагали "вирішувати питання" й у багатьох інших регіонах України.

У ДБР зазначають, що організатор чітко продумав структуру злочинного угруповання. Одна частина відповідала за "рекрутинг" клієнтів, інша за незаконне оформлення документів. Представники обох "гілок" для конспірації між собою не перетиналися.

За попередніми даними слідства за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів. Повністю задокументовано 40 епізодів отримання грошей.

Вартість "послуги" складала від 6 до 10 тисяч доларів США з однієї особи в залежності від стартового пакета документів. Клієнтами були як вчорашні студенти, так і банкіри з дорослими синами.

Під час понад 40 обшуків за місцями роботи у ТЦК та проживання фігурантів у різних регіонах України, правоохоронці вилучили документацію та носії інформації, що підтверджують реалізацію протиправної схеми.

У ході досудового слідства, працівники ДБР встановлюють точну кількість ухилянтів, які оплатили "послуги" зловмисників.

Наразі організатору та шести особам з його "найближчого оточення" повідомлено про підозри.

Також правоохоронці перевірять правдивість зняття з обліку чоловіків призовного віку у цих ТЦК та у разі виявлення фальсифікацій буде вирішуватись питання щодо відновлення установчих даних ухилянтів у Електронному реєстрі військовозобов'язаних.