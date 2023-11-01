В Україні запустять велику програму з вивчення англійської – Шмигаль

Англійська мова в Україні отримає статус мови міжнародного спілкування. Для українців запустять велику програму з вивчення англійської.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Глава уряду анонсував запуск доступної програми з вивчення англійської мови. За його словами, програма буде відкрита для кожного, незалежно від фінансового стану чи від місця проживання, з індивідуальним підходом і відкритим доступом до освітніх ресурсів.

Шмигаль пояснив, що обов'язкове вивчення англійської мови розпочнеться з держслужбовців. Рівень знання англійської для них має бути не нижчий В2.

Прем'єр додав, що ця вимога пов'язана з європейської інтеграції України. У країнах ЄС всі державні службовці вільно володіють англійською мовою.

Президент України Володимир Зеленський вже подав до парламенту законопроєкт, який офіційно закріплює її статус як мови міжнародного спілкування в Україні.