У ЄС "нажахані" ударом Ізраїлю по табору біженців на півночі Гази

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель висловив обурення численними жертвами серед цивільних після удару Ізраїлю по табору біженців на півночі сектора Гази і нагадав про необхідність дотримуватися міжнародного гуманітарного права, повідомляє Європейська правда.

"Ґрунтуючись на чіткій заяві Ради ЄС, що Ізраїль має право захищатися з дотриманням міжнародного гуманітарного права і гарантуючи захист усіх цивільних, я нажаханий великою кількістю жертв після удару Ізраїлю по табору біженців у Джабалії" , – написав Боррель.

Високий представник ЄС нагадав слова генсека ООН про те, що міжнародне гуманітарне право не можна застосовувати вибірково.

"Закони війни і людяність завжди мають застосовуватися, у тому числі коли йдеться про гуманітарну допомогу… ЄС з минулого тижня закликає до гуманітарних коридорів і пауз у бойових діях для гуманітарних потреб. З кожним днем ситуація погіршується і це стає ще більш актуально. Безпека й захист цивільних – це не просто моральне, а і юридичне зобов’язання" , – наголосив Боррель.

Також він засудив атаки ізраїльських поселенців проти палестинців на Західному березі.

У Європейській службі зовнішніх справ також повідомляють, що 30-31 жовтня Боррель провів серію зустрічей з представниками влади Саудівської Аравії, Йорданії, Єгипту та Організації ісламської співпраці, щоб донести позицію Європейського Союзу щодо подій на Близькому Сході.