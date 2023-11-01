Дубінський інструктував родича, як виїхати за кордон "волонтером" – запис ДБР

Державне бюро розслідувань опублікувало аудіодоказ у справі про незаконне переправлення громадянина за кордон, яку відкрито стосовно нардепа Олександра Дубінського, повідомляє Українська правда.

"Аудіозапис, на якому народний депутат інструктує родича своєї співмешканки, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію" , – йдеться в повідомленні.

За інформацією слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини.

Дозвіл на виїзд родич отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання громадської організації "Медіаоборона". З’ясувалося, що насправді чоловік, за вказівкою Дубінського, мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто (за даними джерела УП, Toyota Land Cruiser 200) народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до столиці Австрії Відня.

1 листопада стало відомо, що правоохоронці проводять сім одночасних обшуків за місцем проживання народного депутата, у приміщенні громадської організації, її керівника і засновників, а також в інших осіб, які брали участь в організації незаконного перетину.