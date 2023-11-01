ЗМІ: Росія перемістила вертольоти з окупованого Бердянська до Таганрога

Російська армія після удару ATACMS по аеродрому перекинула гелікоптери Ка-52 і Мі-8 з окупованого українського Бердянська в російський Таганрог, повідомляє Українська правда.

Про це пише "Defense Express" із посиланням на знімки, оприлюднені військовим аналітиком Брейді Афріком (Brady Africk).

Військовий аналітик Брейді Афрік у Twitter опублікував докази того, що російські гелікоптери передислокували з Бердянська до Таганрога.

Recent imagery of Russia's Taganrog air base shows several helicopters and large aircraft alongside vehicles and equipment.This base is one of several used by Russian aircraft operating over Ukraine. pic.twitter.com/rWPkStI7xZ — Brady Africk (@bradyafr) October 31, 2023

Супутниковий знімок демонструє, що вже 31 жовтня 2023 року російські загарбники зосередили на авіабазі в місті Таганрог свій 21 гелікоптер типів Ка-52 та Мі-8.

21 Russian helicopters were at Taganrog air base when this latest satellite image was captured. pic.twitter.com/NosZ76KO7J — Brady Africk (@bradyafr) October 31, 2023

Стверджується, що це були саме ті вертольоти, які армія РФ тримала в аеропорту окупованого Бердянська до удару Сил оборони України з використанням ОТРК ATACMS 17 жовтня, і котрі були звідти виведені уже станом на 29 жовтня, тобто менш ніж за 2 тижні після проведеного удару.

Russian helicopters left Berdyansk airport in southern Ukraine after Ukrainian forces struck the site with ATACMS earlier this month. pic.twitter.com/Aj1y5cYlAm — Brady Africk (@bradyafr) October 30, 2023

Знімок дозволяє оцінити лише сам факт раптової появи такої кількості вертольотів на базі в Таганрогу, котра раніше використовувалась як майданчик для Су-25СМ3.

Невідомо, чи росіяни доставили туди пошкоджені вертольоти наземним транспортом, чи це вцілілі гелікоптери перелетіли туди самостійно для підтримки військ РФ на інших напрямках.

Якщо міряти дистанцію до лінії фронту, то від Таганрога до Волновахи виходить до 130 кілометрів, а від тимчасово окупованого Бердянська до лінії фронту на Запорізькому напрямку складає орієнтовно до 120 кілометрів.

Заявлена практична дальність польоту Ка-52 – до 480 кілометрів.

"Defense Express" не виключає й такий варіант, що росіяни хочуть використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для своїх ударних гелікоптерів, але також і як своєрідний "перевалочний пункт" для ремонту своїх "бортів" армійської авіації у випадку нових ударів ATACMS від Сил оборони України по ворожим летовищам.

У Таганрозі є авіаремонтний завод, але його відома спеціалізація досі була хіба що по ремонту та обслуговуванню літаків радіолокаційного дозору А-50 та А-50У.

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