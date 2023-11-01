Туреччина готова бути гарантом миру між Ізраїлем та Палестиною – МЗС

Туреччина готова докладати зусиль для припинення вогню і встановлення сталого миру між Палестиною та Ізраїлем, а також готова бути гарантом при виконанні домовленостей. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на спільній пресконференції після зустрічі з очільником МЗС Ірану Хосейном Аміром Абдуллахіяном в Анкарі, повідомляє Укрінформ.

"Туреччина сповнена рішучості зробити свій внесок у координації з нашими друзями, щоб спочатку досягнути припинення вогню, а потім сталого миру. Ми також готові взяти на себе відповідальність як гарант при виконанні угоди" , - сказав Фідан.

За його словами, метою зусиль є створення суверенної Палестинської держави зі столицею у Східному Єрусалимі.

"Шлях досягнення миру як для Палестини, так і для Ізраїлю лежить через рішення про створення двох держав" , - заявив турецький міністр.

Він зазначив, що найкращим майданчиком для переговорів буде міжнародна конференція миру.