Close button

Бізнес погіршив індекс очікувань ділової активності: в Україні дефіцит кадрів

Бізнес погіршив індекс очікувань ділової активності: в Україні дефіцит кадрів
Фото: Pixabay

Український бізнес погіршив індекс очікувань ділової активності нижче за нейтральний рівень (50 пунктів), повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в щомісячному опитуванні підприємств Національним банком.

З 50,1 пункту у вересні очікування погіршилися до 49,6 пункту у жовтні.

На ділові очікування бізнесу передбачувано впливали:

  • значні ризики безпеки,
  • руйнування виробничих потужностей окремих підприємств,
  • логістичні обмеження експортерів,
  • звуження інвестиційного попиту,
  • відновлення зростання цін на пальне.

Водночас на очікування почав впливати ще один фактор.

"Значний дефіцит кваліфікованих кадрів стримують економічну активність підприємств", - зазначають в Нацбанку.

Так, наприклад, підприємства будівництва після п’яти місяців поспіль оптимістичних оцінок, у жовтні почали очікувати погіршення результатів своєї діяльності. Серед негативних факторів:

  • брак кваліфікованих кадрів,
  • очікування щодо зменшення обсягу будівництва,
  • песимістичні оцінки щодо доступності підрядників,
  • очікування щодо подальшого скорочення загальної чисельності працівників.

Підприємства промисловості другий місяць поспіль не очікують змін результатів своєї діяльності, всупереч оптимізації виробничих/логістичних ланцюгів та сповільненню інфляції. Серед негативних факторів:

  • посилення очікувань щодо скорочення загальної чисельності працівників.

Підприємства торгівлі залишаються найоптимістичнішими серед інших секторів економіки, позитивно оцінивши восьмий місяць поспіль свою ділову активність завдяки сталому внутрішньому попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та достатній пропозиції товарів. Серед негативних факторів:

  • песимістичні очікування щодо загальної чисельності працівників.

Підприємства сфери послуг у жовтні вкотре негативно оцінили результати своєї діяльності. Серед песимістичних факторів:

  • негативні очікування щодо обсягу нових замовлень,
  • песимізм щодо загальної чисельності працівників.

НБУ проводив щомісячне опитування з 5 до 24 жовтня 2023 року серед 505 підприємств.

Нагадуємо:

У вересні 2023 року бізнес підвищив очікування завдяки відновленню виробництва.

За підсумками вересня споживчі настрої українців погіршилися. Сумніваються у перспективах економіки.

Новини

Популярні теми форуму

analytics