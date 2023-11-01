Бізнес погіршив індекс очікувань ділової активності: в Україні дефіцит кадрів
Український бізнес погіршив індекс очікувань ділової активності нижче за нейтральний рівень (50 пунктів), повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться в щомісячному опитуванні підприємств Національним банком.
З 50,1 пункту у вересні очікування погіршилися до 49,6 пункту у жовтні.
На ділові очікування бізнесу передбачувано впливали:
- значні ризики безпеки,
- руйнування виробничих потужностей окремих підприємств,
- логістичні обмеження експортерів,
- звуження інвестиційного попиту,
- відновлення зростання цін на пальне.
Водночас на очікування почав впливати ще один фактор.
"Значний дефіцит кваліфікованих кадрів стримують економічну активність підприємств", - зазначають в Нацбанку.
Так, наприклад, підприємства будівництва після п’яти місяців поспіль оптимістичних оцінок, у жовтні почали очікувати погіршення результатів своєї діяльності. Серед негативних факторів:
- брак кваліфікованих кадрів,
- очікування щодо зменшення обсягу будівництва,
- песимістичні оцінки щодо доступності підрядників,
- очікування щодо подальшого скорочення загальної чисельності працівників.
Підприємства промисловості другий місяць поспіль не очікують змін результатів своєї діяльності, всупереч оптимізації виробничих/логістичних ланцюгів та сповільненню інфляції. Серед негативних факторів:
- посилення очікувань щодо скорочення загальної чисельності працівників.
Підприємства торгівлі залишаються найоптимістичнішими серед інших секторів економіки, позитивно оцінивши восьмий місяць поспіль свою ділову активність завдяки сталому внутрішньому попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та достатній пропозиції товарів. Серед негативних факторів:
- песимістичні очікування щодо загальної чисельності працівників.
Підприємства сфери послуг у жовтні вкотре негативно оцінили результати своєї діяльності. Серед песимістичних факторів:
- негативні очікування щодо обсягу нових замовлень,
- песимізм щодо загальної чисельності працівників.
НБУ проводив щомісячне опитування з 5 до 24 жовтня 2023 року серед 505 підприємств.
Нагадуємо:
У вересні 2023 року бізнес підвищив очікування завдяки відновленню виробництва.
За підсумками вересня споживчі настрої українців погіршилися. Сумніваються у перспективах економіки.