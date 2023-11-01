Бізнес погіршив індекс очікувань ділової активності: в Україні дефіцит кадрів

Український бізнес погіршив індекс очікувань ділової активності нижче за нейтральний рівень (50 пунктів), повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в щомісячному опитуванні підприємств Національним банком.

З 50,1 пункту у вересні очікування погіршилися до 49,6 пункту у жовтні.

На ділові очікування бізнесу передбачувано впливали:

значні ризики безпеки,

руйнування виробничих потужностей окремих підприємств,

логістичні обмеження експортерів,

звуження інвестиційного попиту,

відновлення зростання цін на пальне.

Водночас на очікування почав впливати ще один фактор.

"Значний дефіцит кваліфікованих кадрів стримують економічну активність підприємств" , - зазначають в Нацбанку.

Так, наприклад, підприємства будівництва після п’яти місяців поспіль оптимістичних оцінок, у жовтні почали очікувати погіршення результатів своєї діяльності. Серед негативних факторів:

брак кваліфікованих кадрів,

очікування щодо зменшення обсягу будівництва,

песимістичні оцінки щодо доступності підрядників,

очікування щодо подальшого скорочення загальної чисельності працівників.

Підприємства промисловості другий місяць поспіль не очікують змін результатів своєї діяльності, всупереч оптимізації виробничих/логістичних ланцюгів та сповільненню інфляції. Серед негативних факторів:

посилення очікувань щодо скорочення загальної чисельності працівників.

Підприємства торгівлі залишаються найоптимістичнішими серед інших секторів економіки, позитивно оцінивши восьмий місяць поспіль свою ділову активність завдяки сталому внутрішньому попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та достатній пропозиції товарів. Серед негативних факторів:

песимістичні очікування щодо загальної чисельності працівників.

Підприємства сфери послуг у жовтні вкотре негативно оцінили результати своєї діяльності. Серед песимістичних факторів:

негативні очікування щодо обсягу нових замовлень,

песимізм щодо загальної чисельності працівників.

НБУ проводив щомісячне опитування з 5 до 24 жовтня 2023 року серед 505 підприємств.

Нагадуємо:

У вересні 2023 року бізнес підвищив очікування завдяки відновленню виробництва.

За підсумками вересня споживчі настрої українців погіршилися. Сумніваються у перспективах економіки.