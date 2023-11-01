Російські окупанти обстріляли Запорізьку область: є загиблий
У середу 1 листопада російські окупанти обстріляли Запорізьку область, загинув цивільний, який у цей час йшов по вулиці, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив глава Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"1 листопада о 12:30 рашисти скоїли черговий терористичний акт проти цивільного населення - цинічно обстріляли одне із сіл Комишуваської ОТГ з РСЗВ.
Внаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік, який в цей час пересувався вулицею населеного пункту. Також пошкоджено приватні оселі місцевих жителів".