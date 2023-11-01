ОВА: Росіяни скинули дві авіабомби на дитячий садок на Херсонщині

У середу 1 листопада російські загарбники скинули дві авіабомби на дитячий садок у Бериславському районі Херсонської області, зруйнувавши споруду, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"На заклад, в якому колись виховували малечу, сьогодні окупанти скинули дві авіабомби".

За його словами, окупанти атакували дитячий садок одного з населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

Що було раніше: Ввечері 31 жовтня російські військові обстріляли село Чайкине у Херсонській області, внаслідок чого загинув чоловік. За добу в області отримали поранення 8 осіб, зокрема двоє – ввечері.