Азарову оголосили підозру в інформдіяльності на користь Росії

Колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову оголосили підозру у діяльності на користь Російської Федерації, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Як з'ясували слідчі, Азаров з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і по теперішній час, використовував російські медіа та Інтернет для активної інформаційної діяльності та співпраці з Росією.

Він регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів та просуває там російські наративи. Таким чином його дії спрямовані на дискредитацію української держави.

У відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі "Иная правда" та медіапорталах російських ЗМІ, Азаров виправдовує збройну агресію РФ проти України розпочату ще в 2014 році, а також окупацію частини території України. Він публічно закликає до повалення конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом.

Азаров закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади, поширює наратив, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію", та називає події в Бучі "фейком".

Що передувало

Нагадаємо, 12 жовтня стало відомо, що екс-прем'єр-міністру України та двом його поплічницям, одна з яких є чиновницею столичної РДА, оголосили про підозру. Вони могли поширювати російську пропаганду з наративами Кремля у соцмережах.

Зокрема, Хлоп'яча, за версією правоохоронців, виявилася адміністратором Telegram-каналу Азарова.

Вести його жінці допомагала колишня чиновниця однієї зі столичних РДА Олена Хохлова. Наразі вона знаходиться на території РФ.