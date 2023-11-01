У ДПСУ нагадали, що за кордон не можна виїхати за паспортом у "Дії"

Прикордонники нагадали, що українці не можуть і не могли перетинати державний кордон за допомогою електронного паспорта в застосунку "Дія", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Держприкордонслужба, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП.



"Вкотре відмітимо, згідно із вимогами законодавства, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Для перетинання кордону в особи закордонний паспорт має бути наявним фізично. Е-паспорти можуть допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи".

На уточнююче запитання УП, чи випускають зараз із України її громадян за внутрішнім паспортом (виключно паперовим), Демченко зазначив, що це можливо в окремих виключних випадках: якщо українці реально рятуються від війни, виїхавши з районів бойових дій, втратили закордонні документи для виїзду, і не мають змоги їх поновити, та за домовленістю з суміжною стороною. Однак він нагадав, що в сусідніх країнах громадяни все одно зіткнуться з потребою наявності паперових документів. Тому краще оформлювати закордонний паспорт ще до перетину кордону.

У ДПСУ зазначають, що водночас при проходженні контролю прикордонники можуть прийняти документи в "Дії", які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність, або інші, необхідні для пропуску через кордон певних категорій громадян.

Однак, якщо у інспекторів Держприкордонслужби виникнуть сумніви щодо дійсності документів в "Дії" та справжності самого мобільного застосунку, може бути проведена додаткова перевірка.

Що передувало: У телеграм-каналах почало ширитися повідомлення, що прикордонники не приймають е-документи у застосунку "Дія" для пропуску через кордон, з посиланням на слова представника Держприкордонслужби України Ігоря Матвійчука в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна". Водночас звичний фактчекінг дає змогу впевнитись, що в цитатах Матвійчука немає такого меседжа.

Ще в червні 2020 року Державна прикордонна служба звертала увагу на те, що громадяни України не можуть використовувати електронний паспорт для перетинання державного кордону.

Наголошувалось, що пред’явлення електронних документів у мобільному додатку "Дія" можливе лише всередині країни у випадках згідно з переліком чітко визначеним відповідною постановою".