Підсанкційні російські олігархи назвали помилкою свої інвестиції на Заході

Російські підсанкційні олігархи Пьотр Авен і Міхаіл Фрідман, котрі були змушені покинути Велику Британію через санкції, назвали помилкою свої мільярдні інвестиції на Заході, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

Агентство пише, що Фрідман і Авен уособлювали собою російських олігархів, які використовували свої статки, щоб інтегруватися в глобальну економіку і позбутися асоціацій з режимом Путіна. Тепер, додає видання, колесо фортуни не таке прихильне до них.

Фрідман втік до Москви з Лондона через Ізраїль, незадоволений життям під санкціями в Британії. Авену, можливо, також доведеться повернутись до Росії - з Латвії, де влада погрожує анулювати його паспорт.

"Вторгнення Росії в Україну змінило все для них та інших мільярдерів, які процвітали при Путіні, поки США і Європа не ввели широкі санкції, аби ізолювати Путіна і поставити його економіку на коліна. Ці санкції поки що не досягли поставлених цілей, хоча вони зруйнували позиції багатьох заможних росіян за кордоном, які мовчали або уникали прямої критики Путіна через війну" , - йдеться у статті.

Запроваджуючи санкції, в ЄС торік заявили, що Авен був "одним з найближчих олігархів Володимира Путіна", а Фрідмана назвали "пособником" найближчого оточення президента РФ, Хана і Кузьмічова - одними з "найвпливовіших в Росії". Усі четверо оскаржують обмеження в судах, але поки що безуспішно.

Авен розповів агентству, що у липні минулого року під час вильоту з Британії до Латвії поліція допитувала його в аеропорту Лондона впродовж трьох годин і в якийсь момент запитала, чому він і його партнери вклали мільярди на Заході і розмістили свій головний офіс в Англії.

"Помилково!" , - відповів олігарх.

Фрідман з приводу свого рішення покинути Велику Британію сказав Bloomberg телефоном:

"Мені не дали вибору, мене видавили". "Сьогодні той факт, що ми вклали гроші в Англію, виглядає колосальною помилкою" , - додав він.

При цьому, як і Фрідман, Авен не розуміє, чому проти нього ввели західні санкції. Він стверджує, що "західні бізнесмени і політики несуть відповідальність за нинішню ситуацію безумовно не менше, ніж так звані російські олігархи".

Авен із 2022 року живе в Латвії і є її податковим резидентом. Улітку 2023 року прем'єр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що санкції США є "ще одним важливим сигналом" для відповідальних латвійських інститутів під час оцінювання обґрунтованості громадянства Авена.

Фрідман торік став у Великій Британії підозрюваним у справі про ухиляння від санкцій і шахрайство, у його лондонському маєтку пройшов обшук, олігарха затримували і надягали на нього кайданки. Справу припинили після того, як правоохоронці Великої Британії визнали порушення в оформленні ордера на обшук.

Утім, у вересні 2023 року Фрідман виїхав із Лондона до Тель-Авіва, скаржачись на "неможливість жити у Великій Британії в умовах санкцій". Після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом 7 жовтня олігарх полетів до Москви, щоб, "коли все вляжеться", "повернутися до Ізраїлю і жити там на постійній основі".

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У жовтні стало відомо, що підсанкційний російський олігарх Міхаіл Фрідман покинув Велику Британію та переїхав до Ізраїлю. Зараз він перебуває в Москві.