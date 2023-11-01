Митниця з початку року перерахувала до бюджету майже 376 млрд гривень

Державна митна служба України за січень-жовтень 2023 року перерахувала до державного бюджету 375,9 мільярдів гривень митних та інших платежів, сплачених українським бізнесом і громадянами, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

За результатами жовтневих митних оформлень імпорту та експорту товарів, Державна митна служба перерахувала до держбюджету 48,3 млрд грн митних та інших платежів.

Порівняно з вереснем, у жовтні продовжилась тенденція щомісячного зростання обсягів сплати до державної скарбниці податків від оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.

Так, порівняно з вереснем 2023 року надходження зросли на 5 млрд грн або 11,7% (відповідно у вересні до бюджету перерахували 43,3 млрд грн). Порівняно з жовтнем минулого року (32,5 млрд грн) фактичні надходження збільшились на 48,8 % або на 15,8 млрд грн.

Нагадаємо:

За перші дев’ять місяців року в Україну імпортували товарів на 46,6 мільярда доларів, експортували з України – на суму 27,1 мільярда доларів.