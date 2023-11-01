У "ДНР" відбулося судилище над трьома українськими військовими - Лубінець
Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що терористи "ДНР" засудили одного українського військового до довічного ув'язнення, ще двом "присудили" 30 років за ґратами, повідомляє Українська правда.
Про це вiн написав у Telegram.
"Сьогодні так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив трьох українських військових за надуманими статтями. До довічного ув'язнення — начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. 30 років за ґратами отримали двоє бійців 56 ОМПБр — гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин".
Лубінець наголосив, що оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними.
Ухвалені так званими "судами" квазіутворень (на кшталт "ДНР") "вироки" є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином.
Передісторія:
- Влітку 2022 року окупанти планували провести в тимчасово окупованому Маріуполі показовий "суд" над полоненими захисниками "Азовсталі" на День Незалежності України.
- У червні російському Ростові-на-Дону влаштували показове судилище над 22 "азовцями", які боронили Маріуполь і "Азовсталь", серед них було вісім жінок.
- Так званий суд терористичної організації "ДНР" 16 серпня засудив до 24 років ув'язнення двох полонених азовців Павла Артеменка та Антона Романюка, а тероборонівця Віталія Міненка − до 21 року колонії.