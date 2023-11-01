ЦАХАЛ оголосив про прорив передової лінії оборони ХАМАС на півночі Гази

Сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборони ХАМАС у північній частині Сектора Газа, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив речник армії Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

За його словами, наземна операція ЦАХАЛ просувається за планом.

"Завдяки попередньому плануванню, точним даним розвідки та спільним атакам з землі, повітря та моря. Наші війська прорвали передові лінії оборони ХАМАС на півночі сектора Газа" , - каже Хагарі.

Наземна операція ізраїльської армії

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення в Ізраїль. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" і почав регулярно обстрілювати цілі в Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.