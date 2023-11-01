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ОВА: Російська армія обстріляла 7 прикордонних громад Сумщини

ОВА: Російська армія обстріляла 7 прикордонних громад Сумщини
Фото: wikimedia.org

За день 1 листопада російська армія здійснила 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська ОВА у Facebook.

"Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Середино-Будська, Дружбівська громади".

Деталі:

  • По Юнаківській громаді ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).
  • По Середино-Будській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли (15 вибухів).
  • У Дружбівській громаді зафіксовано обстріл з літака – НАР (2 вибухи) та мінометний обстріл (8 вибухів).
  • По Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (20 вибухів).
  • У Краснопільській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли (23 вибухів).
  • У Білопільській громаді були артобстріл (10 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів).
  • По Миропільській громаді ворог скинув 10 мін.

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