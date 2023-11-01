ОВА: Російська армія обстріляла 7 прикордонних громад Сумщини
За день 1 листопада російська армія здійснила 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Сумська ОВА у Facebook.
"Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Середино-Будська, Дружбівська громади".
Деталі:
- По Юнаківській громаді ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).
- По Середино-Будській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли (15 вибухів).
- У Дружбівській громаді зафіксовано обстріл з літака – НАР (2 вибухи) та мінометний обстріл (8 вибухів).
- По Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (20 вибухів).
- У Краснопільській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли (23 вибухів).
- У Білопільській громаді були артобстріл (10 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів).
- По Миропільській громаді ворог скинув 10 мін.