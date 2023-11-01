Контрабанда електроніки із США для армії РФ: з'явилися нові фігуранти

Трьох росіян, напередодні звинувачених у змові з метою контрабанди зі США електроніки для російської армії на суму в приблизно 7 мільйонів євро, в середу взяли під арешт у суді Нью-Йорка, а за окремим звинуваченням у цій же схемі з’явились нові фігуранти з РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

52-річного громадянина РФ і Таджикистану Салімджона Насріддінова, який мешкає у США, і 37-річного Ніколая Гольцева й 32-річну Крістіну Пузирьову, які живуть у Канаді, напередодні звинуватили в контрабанді, змові з метою порушення санкцій і змові з метою шахрайства.

Паралельно стало відомо про ще один обвинувальний акт за чотирма пунктами звинувачення у незаконній експортній схемі із закупівлі електроніки для компаній із РФ, які беруть участь у розробці й виробництві безпілотників для війни Росії проти України.

Фігуранти цього акту – троє росіян: 39-річний Нікіта Архипов і 37-річний Артем Оловянніков із Санкт-Петербурга й 36-річний Ніколай Григор'єв, що живе в Брукліні. Останнього також арештували в суді Нью-Йорка, тоді як Архипов й Оловянніков перебувають на волі.

Ці обвинувачені використовували компанію Quality Life Cue LLC (QLC), зареєстровану в Брукліні, для закупівлі компонентів для російських дронів для російської "CMT-AйЛогик". Вона є частиною схеми з виробництва дронів "Орлан-10", проти якої США запровадили санкції у травні 2023 року.

До лютого 2022 року на рахунки QLC росіяни переказали близько 273 тисяч доларів. Майже всі ці кошти пішли на закупівлю необхідної електроніки в Брукліні. Фігуранти справи також обговорвали, як їм краще ухилитись від санкцій проти Росії – зокрема через посередників у третіх країнах.

У червні 2023 року після рішення суду про ордер правоохоронці обшукали помешкання Григор'єва в Брукліні й вилучили понад 11,5 тисячі електронних компонентів, які мали бути експортовані до Росії.

Розслідуванням справи займаються Федеральне бюро розслідувань і Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

Нагадаємо, минулого тижня в Німеччині арештували підприємця за підозрою в постачанні Росії двигунів для безпілотників "Орлан-10" в порушення санкційного режиму, запровадженого після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.