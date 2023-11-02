Спікер Джонсон заявив республіканцям про підтримку допомоги Україні – ЗМІ

Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав республіканцям у Сенаті в середу, що він підтримує допомогу Україні, хоча він провів чітку лінію проти поєднання її з грошима для Ізраїлю.﻿ Про це йдеться в публікації Politico, повідомляє Українська правда.

Новообраний спікер чітко дав зрозуміти, що він підтримує виділення грошей на захист України від Росії, навіть якщо вони будуть відрізнятися за розміром або обсягом від того, чого хоче президент США Джо Байден.

Джонсон також сказав сенаторам, що посилення охорони кордону (США - ред.) та фінансування України "нерозривно переплетені".

По суті, Джонсон дав зрозуміти, що він розглядає фінансування Ізраїлю, як предмет для однієї дискусії, а проблеми з кордоном і Україною, як іншу.

Сенатор Роджер Маршалл сказав, що якби Джонсон спробував поєднати ці допомоги у голосуванні, "його фракція збунтується, і це, ймовірно, буде кінцем спікерства".

Сенатор-республіканець Джош Хоулі про позицію Джонсона щодо України та Ізраїлю сказав: "Він повторював знову і знову: "Слухай, для мене це просто цифри". Я не можу зробити це разом".