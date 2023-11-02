ISW: Війська РФ готуються до нової хвилі атак на Авдіївку

Російські війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі надзвичайно виснажливих наземних атак піхоти на українські позиції в районі Авдіївки. ﻿Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер стверджував, що російські війська поблизу Авдіївки значно сповільнили темп наземних атак з півночі і півдня від Авдіївки на користь потужного вогню по українських передових позиціях і поблизу тилових районів. Можливо, російські війська ведуть кампанію блокування українських військових у районі Авдіївки, але цей сильний вогонь, швидше за все, є повітряною та артилерійською підготовкою поля бою перед новою хвилею російських нападів.

Інші російські військові блогери також схарактеризували ці дії, як "підготовчу підтримку", імовірно, для подальших нападів.

Можливо, російські війська готуються до переходу до фронтових ударів на чолі з піхотою після важкої артилерійської підготовки, щоб компенсувати значні втрати техніки в Авдіївці протягом жовтня.

Геолокаційний проєкт GeoConfirmed використовував доступні супутникові зображення, щоб підтвердити, що російські сили втратили або їм пошкодили 197 машин з 9 жовтня.

99 машин вони втратили під час першої хвилі штурму між 9 і 13 жовтня. 94 машини під час другої хвилі між 14 і 23 жовтня.

Окрім цього, є чотири підтверджених і 18 потенційно втрачених транспортних засоби між 24 і 31 жовтня.

GeoConfirmed охарактеризував російські дії під Авдіївкою як найвитратніші у війні в Україні.

Аналітики ISW наголосили, що нинішня ситуація біля Авдіївки є прикладом неспроможності російського Генштабу засвоїти та застосувати уроки, пройдені російськими військами під час попередніх невдалих наступів в Україні.