CNN: З Гази виїхали 360 іноземців та 81 пораненого палестинця

81 важко поранений палестинець та 360 власників іноземних паспортів покинули Сектор Гази у середу через прикордонний пункт "Рафах".﻿ Про це пише CNN з посиланням на неназваного чиновника єгипетського уряду, оскільки вони не мають права спілкуватися зі ЗМІ, повідомляє Українська правда.

Чиновник сказав, що люди зараз прямують до Каїра, де деякі вилетять назад до своїх країн. Серед них є громадяни Австрії, Великої Британії, Йорданії, Саудівської Аравії, Італії та Японії, США і Франції.

Усі 22 міжнародні співробітники "Лікарів без кордонів" також залишили Газу, а нова медична бригада готова зайти в палестинський анклав, "якщо дозволить ситуація", повідомила благодійна організація в середу.

За словами єгипетського чиновника, 491 іноземний громадянин був зареєстрований для евакуації в Єгипет, але 130 або не встигли до перетину кордону, або відмовилися перетинати без своїх сімей, імена яких не були зареєстровані в списку.

Відповідно до інформації джерел, знайомих з переговорами, вихід заручників став результатом угоди, укладеної за посередництва Катару між Ізраїлем, ХАМАС і Єгиптом у координації з США.