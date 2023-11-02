Курс валют НБУ на 2 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 2 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 1 листопада знизився до рівня 36.27 за 1 долар.
Курс євро знизився на 31 коп. до 38.23 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.90 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 43,97 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 16 коп. до 39.94 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 12 коп. до 8.56 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.265 500
|EUR
|Євро
|38.231 100
|RUB
|Рубль
|0.390 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|43.971 900
|CHF
|Швейцарський франк
|39,940 000
|PLN
|Польський злотий
|8.562 700