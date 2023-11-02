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Курс валют НБУ на 2 листопада

Курс валют НБУ на 2 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 2 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 1 листопада знизився до рівня 36.27 за 1 долар.

Курс євро знизився на 31 коп. до 38.23 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.90 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 43,97 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 16 коп. до 39.94 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 12 коп. до 8.56 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.265 500 --0.016
EUR Євро 38.231 100 --0.314
RUB Рубль 0.390 400 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 43.971 900 --0.142
CHF Швейцарський франк 39,940 000 --0.159
PLN Польський злотий 8.562 700 --0.119

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