Курс валют НБУ на 2 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 2 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 1 листопада знизився до рівня 36.27 за 1 долар.

Курс євро знизився на 31 коп. до 38.23 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.90 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 43,97 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 16 коп. до 39.94 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 12 коп. до 8.56 за 1 польський злотий.