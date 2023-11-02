ЗСУ знищили понад 900 окупантів, літак та 42 артсистеми – Генштаб
За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 930 окупантів, а також знищили один літак, 18 танків, 42 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 302 420 (+930) осіб,
- танків − 5 241 (+18) од,
- бойових броньованих машин − 9 877 (+43) од,
- артилерійських систем − 7 292 (+42) од,
- РСЗВ − 850 (+4) од,
- засобів ППО − 566 (+3) од,
- літаків − 322 (+1) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 488 (+20) од,
- крилатих ракет − 1 549 (+2) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 658 (+34) од,
- спеціальної техніки − 1 032 (+13) од.