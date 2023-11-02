У ХАМАСі заявили, що продовжуватимуть атаки, доки не знищать Ізраїль

Високопоставлений член ХАМАСу Газі Хамад привітав масштабний напад на Ізраїль 7 жовтня, під час якого масово убивали цивільних осіб, і пообіцяв, що палестинське терористичне угруповання буде повторювати подібні атаки багато разів у майбутньому, поки не знищить Ізраїль, повідомляє Українська правда.

"Ізраїль − це країна, якій немає місця на нашій землі. Ми повинні прибрати її, тому що вона являє собою безпекову, військову і політичну катастрофу для арабської та ісламської нації. Нам не соромно про це говорити" , – сказав Хамад.

Терорист назвав існування Ізраїлю "нелогічним" і додав, що його треба "стерти з лиця землі".

На запитання, чи означає це повне знищення Ізраїлю, Хамад відповів: "Так, звичайно".

"Ми повинні провчити Ізраїль, і ми зробимо це двічі і тричі. Потоп Аль-Акса (так ХАМАС назвав свій наступ 7 жовтня − ред.) − це лише перший раз, і буде другий, третій, четвертий. Чи доведеться нам платити ціну? Так, і ми готові її заплатити. Нас називають нацією мучеників, і ми пишаємося тим, що приносимо в жертву мучеників" , – заявив член ХАМАСу.

Він також повторив неправдиве твердження про те, що ХАМАС не мав наміру завдавати шкоди цивільному населенню, пояснивши масові вбивства тим, що нібито на місцях виникли "ускладнення".

За останні три тижні з'явилися беззаперечні докази навмисних нападів на ізраїльське цивільне населення, які здійснювалися за вказівками командирів ХАМАСу. У багатьох випадках терористи ходили від будинку до будинку і страчували або спалювали цілі родини. Ще близько 260 цивільних осіб були вбиті на музичному фестивалі під відкритим небом.