У Держдепі переконані, що Конгрес схвалить законопроєкт на підтримку України

Сполучені Штати не втратили уваги до потреби підтримки України, а запит на фінансування України буде прийнятий Конгресом, коли його висунуть на голосування. Впевненість у цьому висловив речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу, повідомляє Голос Америки.

"Ми вважаємо практичним питанням, що коли запит на фінансування для України буде висунуто на голосування – він пройде в обох палатах Конгресу" , – наголосив Міллер.

Речник Держдепу підкреслив, що підтримка України Сполученими Штатами продовжує бути, як і раніше, важливою: "Сполучені Штати допоможуть Україні захиститись від жахливих атак, які Росія здійснювала і продовжує здійснювати проти українців" .

Міллер зауважив, що Сполучені Штати “в жодному разі не втратили уваги до потреби підтримувати Україну”.

"Ось чому ви бачили, як президент в Овальному кабінеті виголосив промову про нашу підтримку України. Ми й надалі залишатимемось зосереджені на цьому" , – додав речник Держдепу.

Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом понад 105$ мільярдів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. Новий спікер палати представників наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо.

31 жовтня Білий дім опублікував звернення до республіканців Палати представників Конгресу США, в якому закликав республіканців в Конгресі не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні.

Своєю чергою у вівторок на слуханнях в Комітеті з асигнувань Сенату США держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін переконували законодавців підтримати ініціативу Байдена щодо додаткової допомоги Ізраїлю та Україні.