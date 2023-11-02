Україні купили в банках максимальну кількість валюти з 2014 року

Населення України в жовтні 2023 року продало комерційним банкам готівкову та безготівкову валюту на 1 590 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,330 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 739,4 млн доларів.﻿ Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Таким чином у жовтні українці купили максимальний майже за десять років обсяг валюти. Більше було лише у лютому 2014 року - 782,5 млн доларів.

Дані показують, що більш ніж половину валюти (359,3 млн доларів) було куплено населенням у безготівковій формі.

Всього з початку 2023 року українці продали 15,053 млрд доларів і купили 18,198 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 3,145 млрд доларів.

Безготівкова валюта

Наприкінці серпня НБУ ухвалив рішення дозволити банкам продавати безготівкову валюту населенню обсягом 50 тисяч гривень без додаткових зобов'язань. Це спричинило те, що курс впав до 38 гривень. Банки продають валюту онлайн за курсом близько 37,50 грн.

Нагадаємо, за 2022 рік населення продало валюти на 14 461,4 млн доларів і купило на 15 341,5 млн доларів. Чиста покупка склала 880,1 млн доларів.

За 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.