В Україні планують знову продовжити воєнний стан та мобілізацію

З початком повномасштабного вторгнення в Україні запроваджено воєнний стан і загальна мобілізація. Наразі вони діють до 15 листопада, але цей правовий режим може бути продовжений, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляє, що найближчими днями президент Володимир Зеленський внесе до парламенту закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Голосування щодо цього заплановане на наступний тиждень.

За його словами, скоріш за все, це "буде продовження з 15 листопада 2023 року до середини лютого 2024. Тобто знову на 90 днів".

Це буде вже дев'яте продовження воєнного стану та мобілізації після 24 лютого.

Що відомо про терміни

З початком повномасштабної війни воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже неодноразово.

Зокрема, Верховна рада голосувала за продовження багато разів, а саме:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року.

Чому запроваджується воєнний стан

Воєнний стан в Україні ввели через повномасштабну збройну агресію Росії. Це особливий правовий режим, що передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Що передбачає загальна мобілізація

Загальна мобілізація ‒ це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

У першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі направляють для здійснення фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті для The Economist написав про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.